PSV zet Remco Evenepoel in de bloemetjes met een foto uit de oude doos

Remco Evenepoel won de Vuelta 2022 en werd door PSV in de bloemetjes gezet. Ze haalden even een hele oude foto boven om dit te doen.

Remco Evenepoel is een fantastische wielrenner die bezig is een aardig palmares de verzamelen. In zijn jeugd was hij een zeer begenadigde voetballer. Zo speelde hij in de jeugd bij Anderlecht en KV Mechelen, maar ook bij PSV.

De Nederlandse club haalde een foto uit de oude doos boven om hun voormalige jeugdspeler in de bloemetjes te zetten. Hij speelde in de jeugd van PSV van de zomer van 2011 tem de zomer van 2014. Nadien keerde hij terug naar Anderlecht om in 2017 volledig het voetbal de rug toe te keren en zich te concentreren op wielrennen.