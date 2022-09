Hoe Club Brugge Anderlecht heel veel pijn deed tegen Westerlo: "Juiste beslissing"

Anderlecht ging zondagmiddag met 2-1 onderuit bij promovendus Westerlo en daar zat Club Brugge voor een stukje tussen.

Maxim De Cuyper werd iets meer dan twee jaar geleden door Philippe Clement in de basiself gedropt tegen Manchester United, maar daar was hij nog niet klaar voor.

Hij werd vervolgens uitgeleend aan Westerlo. Ook dit seizoen is dat weer het geval. Een goede zet volgens analist Marc Degryse.

“Die jongen werd kampioen in 1B en heeft intussen grote stappen gezet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Of hij ooit zal doorbreken bij Club is de vraag, maar Club nam de juiste beslissing en De Cuyper was écht goed tegen Anderlecht. Samen met Foster was hij de uitblinker.”