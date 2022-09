De kus van Alderweireld op de kathedraal-tatoeage is geen ijdel gebaar: " Toby is fier Antwerpenaar én Antwerp-speler te zijn"

Toby Alderweireld heeft zijn entree in het Belgische voetbal niet gemist. Afgelopen weekend scoorde hij ook zijn eerste in de Jupiler Pro League. En meteen kustte hij de tatoeage van de kathedraal van Antwerpen op zijn arm. Moeder Marina ziet dat het goed is.

Alderweireld is niet als 'roeper' in de kleedkamer van Antwerp gekomen. Op een rustige manier heeft hij zijn plaats ingenomen. "Zo zit Toby in mekaar”, zegt mama Marina in GvA. “Hij is geen tafelspringer en heeft geen ster­allures. Als ik afga op wat Toby mij vertelt en wat ik zie - hij is een sterkhouder -, heb ik het idee dat hij goed in zijn vel steekt."

Die kus op zijn tatoeage is ook geen ijdel gebaar. "Hij krijgt appreciatie en waardering bij Antwerp, en omgekeerd is hij zelf ook tevreden. Dat hij na zijn goal op Cercle Brugge zijn tatoeage van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op zijn rechterarm kuste, dat is geen toeval. Toby is fier Antwerpenaar én Antwerp-speler te zijn.”