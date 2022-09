Saelemaekers wordt stillaan weer belangrijk bij AC Milan: "Heb een moeilijke periode gekend"

Alexis Saelemaekers scoorde in de eerste Champions League match de gelijkmaker voor AC Milan en werd uitgeroepen tot Man van de Match.

Het was voor Saelemaekers al van januari geleden dat hij nog eens scoorde. Het was een opsteker voor Saelemaekers.

Saelemaekers voelde zich een tijdje niet goed in zijn vel. "Ik heb misschien wel een moeilijke periode gekend. Maar een carrière bestaat niet enkel uit topmomenten, er zijn ook periodes waarin je als speler niet goed in je vel zit of je niveau niet haalt. Het belangrijkste is echter dat ik altijd hard ben blijven werken op training, zei Saelemaekers aan MediaSet.

AC Milan speelt woensdag zijn tweede groepsmatch tegen Dinamo Zagreb om 18u45.