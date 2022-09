Mark van Bommel niet verbaasd na de CL-stunt van Club Brugge: "Al vanaf het begin gezegd dat zij de titelfavoriet zijn"

Velen waren verbaasd na de 0-4-stunt van Club Brugge op Porto in de Champions League, maar Antwerp-trainer Mark van Bommel niet. Dat vertelde hij tijdens een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Seraing.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Seraing was er de wekelijkse persconferentie van Mark van Bommel. Het ging niet alleen over de wedstrijd tussen Antwerp en Seraing, maar ook over de Champions League-zege van Club Brugge op het veld van Porto.

"Het is heel knap wat ze in Porto op de mat brachten", vond van Bommel. "Daarom zeg ik ook al vanaf het begin van het seizoen dat zij de grootste titelfavoriet zijn, maar niemand geloofde mij toen."

"Ook is het mooi voor het Belgische voetbal dat Club Brugge 6 op 6 pakt in de groepsfase van de Champions League. Voor zowel de Europese coëfficiënt als de uitstraling van onze competitie is dat een uitstekende zaak", besloot van Bommel.