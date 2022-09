Efficiëntie ook dit seizoen het toverwoord bij Gent? "Shamrock Rovers was moeilijker dan Zulte Waregem"

Het was een geweldig verschil deze week in hoe AA Gent zijn wedstrijden afwerkte. En dan rest de vraag: wat kunnen ze tegen Genk laten zien?

Tegen Zulte Waregem werden nog veel kansen gemist in een al bij al zuinige zege: "Broodnodig en verdiend was die zege", aldus Hugo Cuypers.

"Het is niet de eerste keer dat we wat efficiëntie missen, maar de zege was het belangrijkste", klonk het toen nog.

Efficiënt

Enkele dagen later was het plots een heel ander verhaal. Tegen Shamrock Rovers ging alles meteen binnen: "We zijn efficiënt begonnen, dat is al anders geweest", vond Sven Kums.

Daarin bijgetreden door Hein Vanhaezebrouck: "We verloren al wedstrijden waarin we beter waren doordat we niet efficiënt waren. Nu was het eens anders. Het was moeilijker voor ons tegen Shamrock Rovers dan tegen Zulte Waregem, maar we toonden ons eens efficiënt."