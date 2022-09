Onze man van de match in #KVMOHL: Boli Bolingoli zet potentieel in de verf met prima invalbeurt

Het was geen geweldige KVM - OHL. Gelukkig zorgde Boli Bolingoli met zijn invalbeurt wel nog voor een kwaliteitsinjectie. De linksachter is dan ook onze man van de match.

In een wedstrijd zonder echte uitblinkers viel ons oog op de prima 45 minuten van Boli Bolingoli. Viel bij de rust in en hielp zijn ploeg om langs zijn linkerflank toch nog een paar keer de achterlijn te halen, ondanks de numerieke minderheid. Leest het spel uitstekend en kan daardoor al eens een bal onderscheppen. Stond daarnaast ook defensief zijn mannetje in de duels.

Assistent-coach Steven Defour vond dan ook dat Boli Bolingoli het zeer goed deed. "En dat terwijl hij moest invallen in moeilijke omstandigheden. Als je met een man minder staat, weet je dat je niet veel de bal gaat hebben. Dan is het kwestie om al die gaten goed dicht te lopen." Ook daarbij heeft Bolingoli goed geholpen.

Vermogen

"Bolingoli is goed ingevallen", merkte ook Rob Schoofs op. Die dacht dan weer vooral vanuit het offensieve en het verbaasde hem niet dat Bolingoli op dat vlakzijn steentje kon bijdragen. "Hij heeft het vermogen om de lijn af te gaan." Enkel jammer dat de ex-speler van Celtic Glasgow en Club Brugge nog niet opnieuw negentig minuten kan spelen. Gezien zijn verleden van blessuregevoeligheid gaan ze in Mechelen voorzichtig met hem om.