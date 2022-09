Zeno Debast na Charles De Ketelaere de man van de toekomst: "Gaat over veel meer dan voetbal"

Charles De Ketelaere heeft net de Belgische velden verlaten of er lijkt met Zeno Debast al een nieuwe topper klaar te staan.

Het is moeilijk om in te schatten hoe ver Zeno Debast van RSC Anderlecht het zal kunnen schoppen. “Technisch vaardig en zeer getalenteerd. We moeten nu hopen dat er nog een aantal toptalenten opstaan”, zegt Imke Courtois aan De zondag.

“Want zo ging het ook met de zogenaamde Gouden Generatie Rode Duivels: een aantal topspelers die zich simultaan manifesteerden. We zitten nu in een overgangsfase, we moeten hopen dat er de komende jaren geen drie, vier toptalenten opstaan, maar zeven of acht.”

Met onder andere Debast, Sylla en Nusa lijkt er aardig wat talent klaar te staan. “Maar het blijft niet evident om op zo’n jonge leeftijd bij een topclub door te breken. Bij Club of bij Anderlecht is nog iets anders dan bij ploegen die niet bij de zogenaamd grote zes horen.”

“Het gaat om veel meer dan over voetbalkwaliteiten, het gaat ook over mentale en fysieke kracht. En sommigen hebben daar een langere aanpassingsperiode voor nodig. Toen ik als jeugdspeelster bij de eerste ploeg moest trainen, dacht ik ook: oh neen!”