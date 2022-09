Ex-trainer Aimé Anthuenis is scherp voor Anderlecht: "Niemand van de huidige selectie zou bij mij de bank gehaald hebben"

Aimé Anthuenis is al enkele jaren geen trainer meer, maar hij volgt het (Belgische) voetbal nog steeds op de voet. In De Tribune liet hij zijn licht schijnen over de zijn ex-club Anderlecht.

Tussen 1999 en 2002 was Aimé Anthuenis trainer van Anderlecht. In die periode werden ze 2 keer landskampioen en haalden ze de 2e ronde van de Champions League. Nog altijd de beste CL-campagne voor Anderlecht.

Een van zijn vele opvolgers later, Felice Mazzu, vindt dat er voldoende kwaliteit zit in de huidige selectie. Anthuenis vroeg zich in De Tribune, een Sporza-podcast, luidop af wie dat dan is. "Bij mij zou niemand van de huidige kern bij mij op de bank zitten", meent hij. "Ook Fabio Silva niet. Ik zeg niet dat hij geen goede voetballer is, maar ik had Jan Koller en Thomasz Radzinski. Ook had ik nog Yannis Anastasiou op de bank zitten. Nog een goede speler."