Hoefkens zichtbaar ontgoocheld na nederlaag op Standard: "Het verandert mogelijks iets op mentaal vlak"

Carl Hoefkens was duidelijk ontgoocheld na de nederlaag op Standard gisterenavond: "Het verandert niets op fysiek- maar mogelijks op mentaal vlak"

Carl Hoefkens maakte gisteren op de persconferentie na de wedstrijd duidelijk dat de Europese wedstrijd eerder deze week geen invloed had op het spel van Club Brugge vandaag: "We vonden vandaag gewoonweg geen openingen, dit is zeker iets waaraan we moeten werken in de toekomst. Op fysiek vlak zal deze nederlaag niets veranderen, op mentaal vlak mogelijk wel." Aldus een teleurgestelde Hoefkens. Het contrast met de wedstrijd afgelopen dinsdag in Porto was enorm. "Het omgaan met successen is blijkbaar niet evident. We moeten proberen om ons telkens terug op te laden na een Europese wedstrijd." Club heeft nu de tijd om te werken aan de minpunten tijdens de interlandbreak.