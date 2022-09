Van der Elst ziet het goedkomen met Yaremchuk: "Ik blijf het een goede transfer vinden"

Roman Yaremchuk speelde in Sclessin een non-match. De recordaanwinst van Club Brugge oogde niet al te scherp, maar volgens analist Franky Van der Elst hoeven ze zich bij blauw-zwart nog geen zorgen te maken.

Van der Elst meent dat er nog wat werk aan is. “Yaremchuk is nog niet zo lang hier en heeft ook nog niet zoveel gespeeld. Ik heb van Hoefkens begrepen dat ze met hem ook nog aan de slag willen. Ik neem aan dat dat dan vooral op fysiek vlak en op looplijnen in de combinatie zal zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Yaremchuk zit deze week bij de nationale ploeg van Oekraïne en dat zal hem wel deugd doen. Van der Elst ziet het allemaal goedkomen. "Het is te vroeg om hem onder de grond te stoppen. Ik blijf het ook een goede transfer vinden. Hij heeft al getoond dat hij het kan in onze competitie en het is ook niet zo dat hij 34 is, hé. Hij zit in de fleur van zijn leven. Daarom denk ik niet dat ze zich nu al zorgen maken bij het bestuur van Club Brugge. Ze gaan hem zeker ook nog nodig hebben, want in oktober wordt het nog héél druk."