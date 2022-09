Voormalige trainer Club Brugge heeft nieuw avontuur beet

Voormalige coach van Club Brugge, Juan Carlos Garrrido, heeft een nieuw avontuur beet.

In novermber 2012 nam ene Juan Carlos Garrido het roer over bij Club Brugge van Georges Leekens. Uiteindelijk was hij tot september 2013 coach bij blauw-zwart, waarna hij aan de slag ging bij de Spaanse ploeg Real Betis. Verder volgden ook nog El Ahly, Ettifaq FC, Raja Casablanca, Al-Ain FC, ES Sahel, Wydad AC en Castellón.

Sinds vorig jaar zat Garrido al te wachten op een nieuwe uitdaging, en die heeft hij nu gevonden in Egypte. De 53-jarige Spaanse coach zal dit seizoen Ismaily SC trainen.