KV Oostende tankt vertrouwen tijdens internationale break en wint op veld van Franse ploeg

Bij KV Oostende hebben ze vertrouwen getankt door in een oefenduel te winnen van FC Valenciennes.

Na 9 speeldagen heeft KVO al driemaal gewonnen maar met drie degradanten moeten de Kustboys op hun hoede blijven voor het degradatiespook. Cercle Brugge en Seraing staan niet zo gek ver van KV Oostende en dus kan de kloof heel snel gedicht worden.

Na de interlandbreak speelt Oostende thuis tegen KRC Genk en daarna trekken ze richting Seraing voor een duel dat gewonnen moet worden. Tijdens de break hebben ze alleszins al vertrouwen getankt. Tegen Franse tweedeklasser Valenciennes werd er namelijk met 0-1 gewonnen.

In de tweede helft zorgde Ndicka voor het enige doelpun van de artij. Al had Medley de score nog wel kunnen verdubbelen maar hij trof de paal. Een echte break is het ook niet echt voor de speler svan Oostende. De spelers moeten worden namelijk fysiek op de proef gesteld om hun evolutie op te volgen.