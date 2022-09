Voormalig Champions League-winnaar én Chelsea-sterkhouder hangt per direct de schoenen aan de haak

John Obi Mikel hangt de voetbalschoenen per direct aan de haak. De voormalige middenvelder van Chelsea FC heeft geen zin meer om een nieuwe club te zoeken.

John Obi Mikel was al een jaar op zoek naar een nieuwe club sinds zijn contract bij Kuwait SC in onderling overleg ontbonden werd. Die zoektocht houdt per direct op.

De 35-jarige Nigeriaan beleefde in 2012 hét hoogtepunt van zijn carrière door met Chelsea FC de Champions League te winnen. Hij droeg verder de clubkleuren van onder meer Stoke City en Trabzonspor.