Transfer van meer dan een miljoen wil knallen bij Essevee: "Weet dat ik grote schoenen te vullen heb"

Zulte Waregem staat ondertussen alleen laatste in de competitie met 5 op 27. Tegen STVV maakte Alioune Ndour zijn debuut in de basis.

Zulte Waregem betaalde meer dan een miljoen euro voor de Senegalese aanvaller, die tegen STVV nog niet kon scoren.

"Ik wilde heel graag naar hier komen, ook al kende ik hier nog niemand. Niet Tambedou, en ook coach Leye niet."

Schoenen

"Maar ik kan van Leye wel veel leren, hij was vroeger ook een spits. Ja, ik weet dat hij hier topschutter aller tijden is. Ik heb grote schoenen te vullen."

"De transfer was niet simpel, maar hij is dan toch rondgekomen en ik ben blij hier nu te zijn. Ik weet dat het vechten zal worden dit seizoen, maar ik blijf positief en kijk ernaar uit om de club zo goed mogelijk te helpen."

Positivo

"Ik zal niet snel boos zijn en zie altijd het goede in de dingen. Ik kijk dan ook niet te veel naar het klassement, maar wil gewoon wedstrijden winnen en zelf ook steeds beter worden."

"Voor mij is dit een nieuwe stap in mijn carrière. En ja, het is zeker een grote stap voorwaarts. Ik geloof erin."