Rudi Cossey maakt inschatting hoeveel punten Club Brugge tegen Atletico Madrid zal pakken

Club Brugge staat in de Champions League voor een dubbel duel met Atletico Madrid. Die twee matchen worden bepalend voor de poule.

Club Brugge staat voorlopig met het maximum aan de leiding in de poulefase van de Champions League. De twee duels met Atletico Madrid die voor de deur staan zijn heel belangrijk.

Club Brugge mag zich aan een stevige tegenstander verwachten. “Ze zullen sterk moeten zijn in de duels. Simeone hamert op organisatie, op strijd, op mannelijk voetbal. Daar zal Club zich moeten tegen wapenen. Er zal geknokt moeten worden”, klinkt het bij Rudi Cossey in de Krant van West-Vlaanderen.

“Club zal niet de ruimtes krijgen die het in Porto wel kreeg. Het zal erop aankomen het solide blok te ontwrichten, openingen te vinden en tegelijk erop te letten dat ze zelf niet te veel ruimte weggeven. Dat is niet makkelijk.”

Cossey schat in wat Club Brugge kan betekenen. “Thuis moet het in staat zijn om een puntje te pakken, op verplaatsing wordt dat moeilijker, vrees ik. Ik denk ook dat Simeone in Brugge niet ontevreden zou zijn met een punt. In Madrid niet, daar is Atletico bijna verplicht om te winnen. Ik verwacht dat Simeone Club daar zal proberen vast te zetten op de eigen helft.”