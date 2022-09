Vijf op vijf van Standard zou een klein beetje historisch zijn

Standard lijkt het schip op de juiste koers te hebben. Met de zege tegen Club Brugge pakte het de vierde overwinning op rij.

Vanavond al kijkt Standard in eigen huis de buren van Seraing in de ogen. Het zou voor de Rouches vijf op vijf kunnen worden, een stevige reeks voor de club die al jaren in de problemen zat.

Volgens de Waalse krant La Dernière Heure moeten we voor een vijf op vijf van Standard al terugkeren naar februari 2014. Het kan dus een historische avond worden op Standard.

Nochtans was het onder de nieuwe coach Ronny Deila met vier op vijftien niet echt schitterend gestart, maar hij lijkt nu wel zijn stempel te drukken op de club. Deila ziet alvast 15 zeges op rij zitten, zo zegt hij aan de krant.