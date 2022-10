Storck klaagt veld van STVV aan: "Ik vraag me af hoe dat mogelijk is"

Het blijft een discussie in België. Voor elke verplaatsing naar Stayen wordt aan elke coach gevraagd hoe ze zich voorbereiden op het kunstgrasveld van STVV. Bernd Storck, trainer van Eupen, blijkt alvast geen fan te zijn.

Storck kijkt dan ook niet met blijdschap uit naar de korte verplaatsing. De Duitser vindt het niet kunnen dat er één club uit de toon valt in de Jupiler Pro League. "Er is maar één club in deze competitie die op een synthetisch veld speelt. Ik vraag me af hoe dat mogelijk is", zegt hij in HBvL.

"Ik ben voorstander van meer uniformiteit binnen de competitie. Door de andere ondergrond speel je een ander spel, een soort van zaalvoetbal. Het is moeilijk om je daar op voor te bereiden, ook omdat elk kunstgrasveld anders is."