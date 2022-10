Van 3-0 tegen Club naar 0-2 tegen Seraing, Standard zoekt verklaringen: "Snel weer grote matchen!"

Het kan verkeren, weten ze ook bij Standard. De ene match 3-0 winnen tegen Club, tegen Seraing dan weer met 0-2 verliezen. De zegereeks van de Rouches is abrupt aan een einde gekomen.

Nu Standard weer met de voeten op de grond is gezet, is het zoeken naar verklaringen. Nicolas Raskin zoekt het in het tactische gegeven. "We hebben het moeilijk tegen ploegen die laag staan en counteren." Desalniettemin is er weinig twijfel te bespeuren bij de middenvelder. "Dit is een accident de parcours, dit gaat onze dynamiek niet breken."

Gebrek aan concentratie

Gojko Cimirot is er nog eens aan herinnerd dat de focus ten allen tijde moet behouden worden. "We hadden niet verwacht om op deze manier te verliezen. We geven twee doelpunten weg in geschenkverpakking, een gebrek aan concentratie volgens mij. Of we te veel vertrouwen hadden? Dat misschien ook."

Veel tijd om hier echt lang bij stil te staan is er niet. "Er komen snel weer grote matchen aan! Met tegenstanders als Charleroi, Anderlecht en Antwerp." Misschien liggen zulke affiches Standard wel beter dan het thuis tegen Seraing te moeten opnemen. "Het zijn moeilijke wedstrijden, maar we zijn op de goede weg."