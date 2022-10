Toby Alderweireld vertelt wie de beste tegenstander is tegen wie hij ooit heeft gespeeld

Toby Alderweireld was onlangs te gast in de podcast 'Welcome to the AA' met Alex Agnew en Andries Beckers. Daar vertelde hij het een en ander over zijn leven als profvoetballer.

Het gesprek in de podcast duurde bijna 2 uur. Op een bepaald moment werd Toby Alderweireld gevraagd wie de beste tegenstander is waartegen hij ooit heeft gevoetbald. Alderweireld was meteen duidelijk en zei dat dat Lionel Messi was. "Op het veld probeer ik de situaties te lezen", ging Alderweireld tijdens de podcast 'Welcome to the AA' verder. "Dat lukt me vaak, maar tegen Messi, pfff." "Wij speelden bijvoorbeeld met Tottenham op Wembley tegen Barcelona en verloren met 2-4. Messi was die avond outstanding. Alles wat je deed, deed hij iets sneller. Hij gaf me het gevoel van dat ik tegen hem niets kon beginnen en dat overkomt me niet snel. Ik zat te hopen dat de wedstrijd zo snel mogelijk gedaan was."