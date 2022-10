Ex-coach Club Brugge orakelt: "Zei toch al dat hij topper in wording was?"

Kent u Christoph Daum nog? De ervaren coach had ooit nog Carl Hoefkens onder zijn hoede bij Club Brugge.

Daum was in het seizoen 2011-2012 coach van Club Brugge met Carl Hoefkens als speler onder hem. Hij schuwt de lof voor de oefenmeester van blauw-zwart niet.

Geloof

"Dit is een ongelooflijk statement van Hoefkens. Ik zei toch al dat hij een topper in wording was", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Het wedstrijdplan tegen Atlético was schitterend. En Hoefkens zorgde ervoor dat er teamwork was en iedereen voor elkaar wilde lopen. En dat er geloof was om Atlético te kloppen."