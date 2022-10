Seraing-coach heeft lof voor Oostende: "Ze zijn moeilijk te bespelen"

Seraing-trainer José Jeunechamps heeft lof voor Oostende. Hij beseft dat het zaterdag niet gemakkelijk zal worden.

Vorig weekend won Seraing nog de Luikse derby op het veld van Standard met 0-2. Een gouden driepunter voor de mannen van José Jeunechamps. Na 10 speeldagen staan ze met 9 punten 16e in het klassement. Dat is op een degradatieplaast, maar ze staan gelijk met Eupen die een beter doelsaldo hebben.

Zaterdag speelt Seraing thuis tegen Oostende. Trainer Jeunechamps blikte op een persconferentie vooruit op de wedstrijd en verwacht een lastige avond: "Oostende is altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze zijn realistisch en wij zullen doen wat we moeten doen. Het helpt niet dat het al van januari geleden is dat we thuis nog eens konden winnen."

Het is al van 26 januari geleden dat Seraing thuis nog eens kon winnen. Ze wonnen toen van Beerschot: 2-1. Doelpunten van Seraing waren van Mikautadze en Maziz. Shankland maakte voor Beerschot het enige doelpunt.