Ondanks nederlagen van Gent en Anderlecht: Club en Union bezorgen België vooruitgang in coëfficiëntenrace

België is zijn rechtstreeks ticket voor de Champions League kwijt omdat we uit de top tien van de UEFA-coëfficiëntranking vielen. Maar met wat meeval blijft dat beperkt tot één seizoen, want Club en Union zijn enorm veel punten bij elkaar aan het harken.

Door de twee zeges hebben we toch weer een mooie puntenoogst bij elkaar en staan we steviger op de negende plaats, want Oostenrijk liet het afweten. Ook lopen we in op Schotland, dat op de achtste plaats staat en zijn vertegenwoordigers drie keer zag verliezen. Celtic ging onderuit bij RB Leizpig (3-1), Rangers verloor van Liverpool (2-0) en Hearts werd weggeveegd door Fiorentina (0-3).

Oostenrijk kon de schade nog beperken. Vooral met dank aan RB Salzburg, dat won van Dinamo Zagreb (1-0). Sturm Graz kon met z'n tienen Lazio in bedwang houden (0-0), maar Austria Wenen ging zwaar onderuit bij Villarreal (5-0).