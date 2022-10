Anderlecht ziet twee sterkhouders afhaken voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Anderlecht staat momenteel 10de in de Jupiler Pro League en dit al met 7 punten achterstand op nummer 4. Ze zijn dus nu al verplicht aan een inhaalrace te beginnen om kans te maken op Play-Off 1.

In de wedstrijd tegen KV Mechelen van zondag zullen ze alvast niet kunnen rekenen op twee van hun sterkhouders. Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru moeten verstek laten omwille van ziekte. Hierdoor zal het puzzelen worden voor Felice Mazzu die steeds meer onder druk komt te staan.

Sunday squad. 🟣⚪ #KVMAND



ℹ Jan Vertonghen and Majeed Ashimeru are not part of the selection due to illness. pic.twitter.com/M4PqWDnrd6