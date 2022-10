Wouter Vrancken oogst veel lof binnen Genk: "Zelfs Thorstvedt zei dat hij spijtig vond dat hij niet onder hem ging werken"

Zonder enige overgangsperiode heeft Wouter Vrancken de overstap van KV Mechelen naar Genk verteerd. De coach werkt er op dezelfde manier en haalt er resultaten mee. Bij de Limburgers is iedereen lovend over zijn aanpak.

Niet in het minst Head of Football, Dimitri De Condé. "Wouter kan zijn ideeën goed uitleggen", zegt hij in HLN. "Eerst op video, dan de praktijk erna op training. Het is een vakman, die vasthoudt aan zijn lijn. KV Mechelen had af en toe een dip, toch zijn ze daar altijd uit gekomen omdat Wouter niet emotioneel reageerde en overtuigd bleef van zijn manier van werken. Daarbij voelt hij zijn spelersgroep heel goed aan. Hij weet wie een knuffel nodig heeft en wie een schop onder de kont."

De spelers zijn dan ook helemaal mee in het verhaal. ''Vanaf 't begin deed hij normaal en daarmee ben je al een beetje abnormaal in het voetbal. Het gevaar daarin kan zijn dat je geen respect bij je spelers afdwingt en ze over je heen gaan lopen. Wouter is daar net sterk in. Ik merkte dat aan een Onuachu, die eerst niet speelde en toch superlovend was. Toen Thorstvedt vertrok, zei hij dat hij het spijtig vond dat hij niet met Wouter zou werken. Daaraan merk je: deze coach krijgt zijn spelers mee in zijn verhaal."