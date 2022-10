Edward Still teleurgesteld en fier: "De zege van Standard was niet verdiend"

Een own goal van Tchatchoua besliste de Waalse derby zondag. Een nieuwe klap voor Charleroi en trainer Edward Still, want de Carolo's verdienden meer.

Sporting de Charleroi verdiende beter gezien hun prestatie en hun dominantie in een geëngageerde en ritmische wedstrijd. "We hebben het gevoel dat de overwinning van Standard niet verdiend is", aldus Still. "We zijn trots op onze prestatie, zeker over de kwaliteit in de eerste helft. We hebben goed verdedigd en we hadden goede aanvallende conversies. Dat doelpunt was zelfs geen schot op doel. Maar het is een test van karakter."

Aan het begin van de tweede helft bracht Badji de T4 in vervoering met een acrobatische poging, afgewend door Bodart voordat hij Zorgane een rode kaart zag nemen nadat hij Raskin laat had gehaakt. "We wisten dat we Standard steeds meer in de problemen zouden moeten brengen. De verdediging van de tegenstander onder druk zetten. We zijn supertrots en moesten minstens één punt pakken. De kopbal van Heymans had er ook mogen inzitten. Gebrek aan efficiëntie. Zeker spijtig, maar we zullen veel positieve lessen leren van deze ontmoeting. De agressiviteit en de wil om te winnen waren er, en ze zullen er tot het einde zijn."