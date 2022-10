Will Still blikt terug op Standard, waar hij geen T1 werd: "Denk niet dat het een optie was"

Will Still wou bij Standard doorgroeien, maar kreeg als job de beloftenploeg aangeboden.

Will Still is momenteel bij Stade Reims aan de slag als assistent. Van de nieuwe eigenaar van de Rouches mocht hij trainer worden van de U23, maar dat zag hij niet zitten.

Meer dan dat zat er niet in, al had Still de ambitie om hoofdtrainer te worden. “Het bestuur van Standard heeft het nooit aan mij voorgesteld”, vertelt hij aan La Capitale. “Ik dacht er zelf wel over na en ik zag dat wel zitten.”

“Maar de kans deed zich nooit voor en ik denk ook niet dat het ooit een optie was. Ik begrijp dat de investeerders een grotere naam wensten met meer ‘zekerheid’. Bij Standard is er immers altijd veel druk om resultaten te halen.”

Still was al T1, onder andere bij Lierse SK en Beerschot. Hij hoopt ooit nog eens de kans te krijgen en zo zijn carrière als hoofdcoach te lanceren.