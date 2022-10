Casper De Norre (OHL) ziet mogelijkheden tegen ex-ploeg Genk: "Dat omschakelen ligt ons goed"

Casper De Norre is aan een uitstekend seizoen bezig bij OHL.

Casper De Norre speelt dit seizoen meer centraal op het middenveld in plaats van als linksback. Dat bevalt hem goed, De Norre speelde al elke minuut bij OHL dat het als ploeg ook goed doet.

Na elf speeldagen staat OH Leuven op een vijfde plaats met 20 punten, Genk staat drie plaatsen hoger met 28 punten. De Norre speelde in het verleden nog bij Genk. "Misschien was Genk, toen ik daar zat, wel net iets te hoog gegrepen. Ondertussen ben ik matuurder en ben ik daar misschien wel klaar voor, maar ik heb gekozen voor het project in Leuven", zegt De Norre bij Het Nieuwsblad.

Genk boezemt De Norre geen angst in want de manier van spelen van Genk ligt OHL wel goed. "In de omschakeling zijn er kansen, en dat omschakelen ligt ons goed. Het zal ook zaak zijn om organisatorisch heel sterk te staan, want het gevaar komt bij Genk van alle kanten."