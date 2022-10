Franky Van Der Elst ziet Deila nog niet strippen als Standard wint van Antwerp

Standard staat dit weekend oog in oog met leider Royal Antwerp FC en hoopt de stunt van tegen Club Brugge nog eens over te doen.

“Hij weet dat allemaal goed te bespelen. Dat deed hij bij zijn vroegere clubs ook, waar hij na een zege in het stadion stripte en dan ging pompen in z’n onderbroek”, zegt Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

En er is meer. “Ik las dat hij bij een vorige club zijn edele delen aan de spelers had laten zien omdat hij wilde dat ze ballen tonen. Maar ik denk niet dat hij alleen maar ‘een goeie communicator’ is. Hij weet wel wat hij doet op tactisch vlak en wanneer er gewerkt moet worden.”

Dat strippen zal zelfs bij winst nog niet voor dit weekend zijn. “Dat zou nog wat vroeg zijn, niet? Dat doet hij volgens mij enkel als hij een prijs wint. Maar volgens mij gaat hij nog wel een paar jaar bij ons rondlopen. Voor de neutrale waarnemer zal hij alleszins niet snel gaan vervelen. Ik hoop voor hem dat hij toch eens zal mogen strippen voor hij vertrekt. Maar euh, ook niet té veel.”