Hoefkens met Club Brugge naar Lotto Park: "Boyata staat er dicht bij"

Club Brugge komt uit de roes van de kwalificatie voor de Champions League, maar moet zondag wel aan de slag op Anderlecht.

De voorbije twee wedstrijden kwam Club Brugge met een zege uit de Champions League, maar werd wel iedere keer verloren in de Jupiler Pro League.

Voor trainer Carl Hoefkens is het uitkijken wie hij allemaal kan inzetten. Boyata is één van de mogelijkheden. “Hij staat er dicht bij. Ik ben ongelofelijk tevreden van hoe hij terugkeert na zijn blessure. Maar ook over hem valt de beslissing pas dit weekend”, zegt Hoefkens aan Het Nieuwsblad.

Een match tegen Anderlecht, die moet geen uitleg meer. “Het is een Classico. En dan maakt het niet uit wie in vorm is, wie vertrouwen heeft of wie waar staat in de rangschikking. Ik heb genoeg matchen tegen Anderlecht meegemaakt als speler. Ook toen wij een mindere periode hadden.”

Nu moet er wel dringend gewonnen worden in de Belgische competitie, zeker na de twee nederlagen. “Ik wil nog niet te veel naar het klassement kijken. Maar we houden er rekening mee, ja. Antwerp pakt heel veel punten. Anderzijds ken je mij ondertussen: we pakken het wedstrijd per wedstrijd aan.”