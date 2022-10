🎥 Zo is er maar één: Didier Lamkel Zé waant zich scheids, raapt bal op en wijst naar de stip

Didier Lamkel Zé heeft er ook in de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem weten voor te zorgen dat iedereen naar hem heeft gekeken.

Didier Lamkel Zé begon goed aan de wedstrijd, zorgde in de eerste helft voor enkele goede acties en was ook betrokken met een voorassist in de 1-0 van De Kerels.

Nieuwe rol?

Maar de winger uit Kameroen liet zich ook opmerken met enkele opvallende fantasietjes en gekke passes, ook op de eigen helft een keer.

En in de slotfase ging het licht even uit. Timothy Derijck gleed uit en viel op de bal, waarop Lamkel Zé er niet beter op vond dan de bal in de handen te nemen en naar de stip te wijzen. De scheids ging er niet op in en gaf uiteindelijk geel aan de flankspeler. Ook Mbayo kreeg geel voor protest.