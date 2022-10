Lucas Stassin droomt na zijn eerste minuten bij het A-elftal: "Zondag bij de beloften of de A-ploeg? Zelfs op de bank toch liever tegen Brugge"

Je debuut maken in Europa. Voor Lucas Stassin werd het werkelijkheid tegen West Ham. Ondanks het resultaat was hij er uiteraard blij mee.

En hij mocht achteraf ook naar de pers komen. De 17-jarige deed dat met de lach op het gezicht.

Lucas, hoe voel je je na deze eerste minuten?

"Ik ben heel blij dat ik hier mijn debuut heb kunnen maken, het is een waar genoegen. Ik dacht niet per se dat ik zou spelen, maar Benito (Raman) raakte een beetje geblesseerd tijdens de training... dus er was hoop. Die is er eigenlijk altijd, want uiteindelijk hopen we altijd te mogen spelen."

Ben je tevreden over je eerste minuten?

"Ja, ik ben best tevreden met mijn spel, ook al heb ik niet echt de kans gehad om veel ballen te raken..."

Na een actie van jou lokte Esposito een penalty uit.

"Ja, dat is waar, maar hey... Esposito doet hoe dan ook het zware werk bij dat doelpunt."

Je telefoon moet roodgloeiend staan. Heb je al met je vader, Stéphane, kunnen praten?

"Nee nog niet ! Hij speelde in Europa, ik weet het, hij praat er soms met me over en laat me foto's zien, maar uiteindelijk niet zo veel. En ik herinner me amper..."

Het gaat snel voor jou...

"Ja, het gaat snel, maar ik moet kalm blijven en blijven werken. Het is waar dat ik een paar dagen school heb gemist en dat vinden mijn ouders niet leuk (lacht), maar je moet keuzes maken. Dit debuut is het bewijs dat 1B wordt bekeken en het geeft ons zichtbaarheid... Het wordt uitgezonden, meer mensen kijken, het is duidelijk gunstig."

Voelde je fysiek een verschil in de weinige speeltijd die je kreeg?

"Ja, er is een groot verschil, het is tenslotte een Premier League-team. Alles was van een hoger niveau, de intensiteit, de contacten, de druk... het is anders."

En je shirt, heb je kunnen ruilen met een West Ham-speler...?

"Nee, ik heb het gehouden, het is mijn eerste (glimlach)! Ik zal het inlijsten, misschien..."

Voor jou zal het belangrijk zijn om je in de Challenger Pro League te blijven bewijzen.

"Het zal niet moeilijk zijn, ik wil gewoon spelen. Ik weet dat navigeren tussen de twee lastig kan zijn, maar eerlijk gezegd wil ik gewoon zoveel mogelijk speeltijd krijgen, hoe dan ook."

Laat de Premier League je dromen?

"Ja! Ik had nog nooit een Engelse wedstrijd kunnen bijwonen. Mijn favoriete team in Engeland is Manchester City, hun spel is indrukwekkend... En het is natuurlijk een droom om hier in de toekomst te spelen."

Bij je opkomst sprak Wesley Hoedt je aan...

"Hij vroeg me of dit mijn eerste minuten waren, feliciteerde me en stelde me gerust en zei dat alles goed zou komen. De coach zei dat ik mijn spel moest spelen..."

En ben je zondag bij de Futures of bij de A...?

"Ik zal zijn waar de coach me wil hebben! Het is aan hem om te beslissen. Natuurlijk, ik zal eerlijk zijn, ik zit het liefst bij het A-team, ook al betekent dat op de bank zitten, het is al buitengewoon. Maar het kan me niet schelen. Ik zou het natuurlijk leuk vinden om mijn debuut in het Lotto Park te maken. Mijn doel? Een maximum aan doelpunten met de D1B, zonder exact cijfer. We zullen zien."