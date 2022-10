Simon Mignolet doelman op WK? Johan Boskamp weet waarom Courtois rugpijn heeft

Thibaut Courtois is op de sukkel. Na de wedstrijden in de Nations League sukkelt hij met pijn in de onderrug.

Carlo Ancelotti maakte vandaag bekend dat ook de clash met FC Barcelona voor Thibaut Courtois te vroeg komt. De doelman van de Rode Duivels traint nog altijd niet mee met de groep bij Real Madrid. Simon Mignolet is dan weer heel goed bezig bij Club Brugge, waardoor sommigen al denken om hem op het WK in doel te zetten. “Nee joh. Nu moet je niet gaan twijfelen aan Thibaut. Dat blijft een wereldkeeper. Alleen zit hij nu wel met een vervelende rugblessure”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. En Boskamp weet van waar die rugpijn komt. “Komt ervan als je een jongere vrouw in huis haalt. Maar het verschil tussen Courtois en Mignolet was volgens mij nog nooit zo klein. Voor de bondscoach moet dat een heel geruststellende gedachte zijn. Die slaapt lekker hoor. Geen last van z'n rug.”