Mark van Bommel zoals hij alleen dat kan: "Dat vind ik niet erg"

Royal Antwerp FC staat momenteel op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, na Racing Genk.

Dat zijn ploeg de leidersplaats kwijt is, daar maalt Mark van Bommel voorlopig niet om. De prijzen worden immers aan de meet uitgedeeld, zo redeneert de Nederlandse coach.

Zondag staat zijn ploeg oog in oog met Racing Genk. “Ze presteren al heel het seizoen heel goed. In de luwte, weliswaar”, aldus Van Bommel aan Het Belang van Limburg.

“Niemand sprak over Genk, omdat iedereen over Antwerp sprak. Zo is het gewoon. Nu staan zij bovenaan en praat iedereen over hen. En dat vind ik niet erg.”

Vanavond moet The Great Old wel eerst nog voorbij KV Oostende geraken vooraleer het dit weekend de leider partij kan geven.