Lof voor Geraerts: "Wat hij nu doet, vind ik zelfs straffer dan wat Union vorig seizoen deed"

Karel Geraerts nam de coaching van Union SG over toen Felice Mazzu richting RSC Anderlecht vertrok.

Stijn Stijnen, in het verleden bij Club Brugge ploegmaat van Karel Geraerts, kijkt ervan op wat hij met Union SG allemaal aan het neerzetten is.

“Omdat ik het gevoel had dat hij als persoon eerder een assistent-trainer was”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. “Toen hij het bij Union van Mazzu zou overnemen, heb ik hem gezegd dat dat een risicovolle stap was.”

Want toen Mazzu vertrok was er niemand die van oordeel was dat de ploeg dit jaar opnieuw bovenin ging meespelen. “Bij een ploeg die toch een beetje ontwricht was en in principe niet meer dezelfde resultaten kon halen, heb je niet veel te winnen. Het siert hem dat hij die stap durfde te zetten en intussen alle vragen die ik had naar de prullenmand verwees.”

Stijnen heeft dan ook veel lof voor Geraerts. “Hij heeft zich een attitude aangemeten die bij de job van hoofdtrainer hoort en weet die goed onder controle te houden. Ik vind dat hij heel veel uitstraling heeft naast het veld en in interviews. Wat hij nu doet, vind ik zelfs straffer dan wat Union vorig seizoen deed.”