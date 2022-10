'Anderlecht heeft opvallende naam als opvolger voor Felice Mazzu'

Felice Mazzu werd maandag op de middag ontslagen als coach van RSC Anderlecht. Het is nu wachten op een opvolger.

Voorzitter Wouter Vandenhaute bevestigde ondertussen dat het even zal duren vooraleer er een nieuwe coach is. “De opdracht voor Veldman is voor enkele weken”, klonk het.

In VTM Nieuws meldde reporter Jarno Bertho niet alleen de naam van Hernan Losada als mogelijke opvolger van Felice Mazzu. Losada werd de voorbije week al genoemd als nieuwe coach.

Bertho schoof ook de naam van Ivan Leko naar voren en dat is toch wel een opvallende keuze. Leko heeft immers een stevig verleden bij Club Brugge. Of de fans dit een aanvaardbare trainer vinden is maar zeer de vraag.

Daarnaast wordt hij ook genoemd in het dossier van Propere Handen. Volgend jaar komt er mogelijk een uitspraak in die zaak.