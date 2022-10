'Optie Veldman is wellicht meer dan alleen maar tijdelijk bij Anderlecht'

Felice Mazzu werd aan de deur gezet bij RSC Anderlecht, maar wie zal hem opvolgen?

“In afwachting van de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach neemt RSCA Futures-coach Robin Veldman tijdelijk over als T1”, klinkt het in de mededeling van RSC Anderlecht.

Of dat effectief tijdelijk zal zijn is maar zeer de vraag. Anderlecht laat immers weten dat Samba Diawara als T2 in dienst blijft bij Anderlecht, maar bij de U23. Ook Guillaume Gillet blijft aan boord.

Volgens Het Nieuwsblad krijgt hij de beloftenploeg in de Challenger Pro League in handen. Wellicht doet Veldman dus het seizoen uit en komt er geen nieuwe trainer.