Anthuenis ziet geen probleem voor Mazzu om snel bij Charleroi aan de slag te gaan

Felice Mazzu werd maandag ontslagen bij RSC Anderlecht, maar het zou kunnen dat hij snel aan de slag gaat bij Sporting Charleroi.

Voor Aimé Anthuenis is een rustpauze na een ontslag niet nodig. “Snel opnieuw aan de slag gaan heeft ook zijn voordelen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Je kan wel een rustpauze inlassen, maar echte rust vind je na zo’n ontslag nooit. Je denkt na, je piekert, je probeert te ontsnappen. Door snel te herbeginnen, geef je jezelf de tijd niet om na te denken.”

Langetermijnvisies zijn er voor de clubs, maar niet voor de trainers. “Politiekers worden beoordeeld na vier of zes jaar. Een trainer, die wordt elke week beoordeeld. Wat ik wil zeggen: de beste manier om de teleurstelling na een ontslag te verwerken, is opnieuw wedstrijden beginnen winnen.”

Dat Charleroi geïnteresseerd is, is volgens Anthuenis ook niet onlogisch. “En het lijkt mij ook geen slecht idee. Zo’n nieuwe omgeving kan heilzaam werken. Het is dan ook nog eens een omgeving die hij goed kent. Hij kent de mensen binnen de club, hij is er geliefd bij de supporters.”