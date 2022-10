Karel Geraerts blikt vooruit naar match tegen Malmö en leeft mee met Mazzu: "Ik was triest"

In zijn persconferentie voor de Europese match van Union kwam Geraerts terug op het ontslag van Felice Mazzu.

Union heeft 10 op 12 en staat op kop in zijn groep, Malmö staat laatste met 0 op 12. Als Union wint dan maakt het een grote kans om groepswinnaar te worden en vrijgesteld te zijn in de volgende ronde.

"Ik blijf op mijn hoede. We staan er heel goed voor, maar een plaats bij de eerste 2 is de volgende stap. Ja, we kunnen dan een ronde overslaan. Dat moet iedereen beseffen zonder extra druk. We spelen om te winnen. Als je het me nu vraagt, dan teken ik niet voor een punt", zei Karel Geraerts op zijn persconferentie.

Geraerts kwam ook nog even terug op het ontslag bij Felice Mazzu bij Anderlecht. "Ik was triest, want we hebben een goeie band. Ja, ik heb hem gehoord. We weten dat het deel uitmaakt van deze sport, maar dit is niet leuk. Je krijgt mokerslagen, maar je weet ook dat de zon opkomt. En dat wij nu de nummer één in Brussel zijn? Absoluut.", antwoordde hij gevat.