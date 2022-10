Pär Zetterberg over de crisis bij Anderlecht: "Ik weet wat er aan de hand is"

Pär Zetterberg werd in maart 2020 ontslagen bij Anderlecht, maar volgt de club nog altijd.

Zetterberg werd in november 2018 als sportief adviseur naar de club gehaald, maar werd nadien assistent. Door zijn hoge loon werd hij in maart 2020 ontslagen door voormalig CEO Karel Van Eetvelt.

In La Dernière Heure komt hij terug op dat ontslag en de huidige crisis. “Ik weet wat er aan de hand is bij Anderlecht, maar ik wil er geen commentaar op geven. Het doet pijn, maar dat is het leven. Ik probeer wel zoveel matchen mogelijk van Anderlecht te bekijken.”

Momenteel is Zetterberg weer in zijn thuisland Zweden. “Ik weet echter niet wat ik binnen één of twee jaar zal doen. Een terugkeer in het voetbal is zeker mogelijk, maar het is zeker niet dat ik echt op zoek ben naar een job in het voetbal.”