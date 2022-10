Hoefkens laat 'man van 16 miljoen' gewoon thuis voor match tegen KV Oostende

Carl Hoefkens is consequent in zijn selectiepolitiek: niet goed genoeg op training, niet geselecteerd voor de match. Het overkwam Noa Lang al en nu moet ook Roman Yaremchuk even gaan bezinnen.

Yaremchuk zijn transfer is nog geen denderend succes gebleken. Ferran Jutgla doet het enorm goed als diepe spits en dus kreeg Yaremchuk nog maar sporadisch wat speeltijd. Tegen Porto bleef hij zelfs heel de match op de bank en nu zit hij niet in de selectie. Er is nochtans geen sprake van een blessure. De Oekraïner is fit, maar werd niet geselecteerd. Club betaalde deze zomer nog 16 miljoen euro voor hem aan Benfica. De 20 geselecteerde namen voor het bezoek van KV Oostende morgenavond! 👇#CluKvo pic.twitter.com/63LcEz2ZHz — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 28, 2022





