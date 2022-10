'Dit is de echte reden voor het vertrek van Kompany bij Anderlecht'

Felice Mazzu is niet langer de coach van RSC Anderlecht. De druk van de fans werd simpelweg onhoudbaar. In die marge is overigens uitgelekt wat de echte reden is voor het vertrek van Vincent Kompany.

Volgens de officiële informatie was het simpel. “Vincent Kompany is na enkele seizoenen bij RSC Anderlecht toe aan een nieuwe uitdaging. Bovendien willen we hem niet tegenhouden in zijn ontwikkeling en in een stap naar een buitenlandse competitie”, klonk het in paars-witte kringen.

Het Laatste Nieuws weet echter dat de vork anders in de steel zat. The Prince wou wél aanblijven als coach van paars-wit. Kompany wou The Process wél blijven ondersteunen. Meer zelfs: hij wou net een extra duwtje geven.

© photonews

Kompany opperde dat hij zijn functie moest uitoefenen als manager naar Engels model. Concreet: het clubicoon wou niet alleen de baas zijn in de kleedkamer, maar ook verregaande inspraak hebben als het over transfers gaat.

Manager naar Engels model

En dat was niet naar de zin van Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke. Volgens de heerschappen past zo’n model niet in het Belgische voetbal. Of zou het ervoor zorgen dat Kompany te veel macht in handen kreeg?