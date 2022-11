Debat van de week: wie wordt topschutter? (Uw kanshebbers voor play-off 1 zijn héél duidelijk)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de top-4 van dit voetbalseizoen, of dus de ploegen die play-off 1 zullen gaan halen. En volgens u is dat zo duidelijk als een klontje. De huidige top-4 zal uiteindelijk ook aan het einde van het seizoen de top-4 zijn. Standard heeft nog een kleine kans, de rest is helemaal kansloos. Topschutter Ondertussen is het wel ook spannend qua wie mogelijk topschutter zal worden. Met Mario Gonzalez voorlopig als verrassende nummer 1 en ook Cuypers en Janssen in de top-3. Maar wie zal op het einde van het seizoen de primus inter pares zijn? Dat is de grote vraag die we aan u stellen. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt topschutter? Gonzalez (9) 10% Cuypers (8) 5% Janssen (8) 19% Onuachu (8) 43% Jutgla (7) 10% Mouandilmadji (7) 0% Vanzeir (7) 5% Bruno (6) 0% Heynen (6) 0% Paintsil (6) 0% Skov Olsen (6) 0% Fabio Silva (6) 5% Denkey (5) 5% Frey (5) 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0%