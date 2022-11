Op de echte stempel van Steven Defour is het nog wachten: "Break door het WK zal belangrijke rol spelen"

KV Mechelen staat na een 6 op 9 weer tussen de mensen.

Na het ontslag van Danny Buijs nam Steven Defour over bij KV Mechelen en het won daarna teggen Standard en Eupen, maar tegen Genk verloor het wel weer.

Volgens verdediger David Bates is de hand van Defour nog niet heel goed te zien en is het daarop zelfs nog even wachten. "De break door het WK zal een belangrijke rol spelen. Dan heeft Steven de tijd om zijn speelwijze nog meer door te drukken", zegt hij bij HLN.

Zaterdag ontvangt KVM Zulte Waregem, de hekkensluiter. "Net zoals alle andere wedstrijden, wordt het een lastige partij. Zulte Waregem heeft de punten ook broodnodig. We moeten klaar zijn voor de strijd en op de top van ons kunnen spelen", zegt de Schot.