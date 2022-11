Filip Joos vol lof voor verrassende spits uit JPL: "Je ziet dat niemand anders doen in België"

Hugo Cuypers maakte indruk voor AA Gent tegen Club Brugge. Hij scoorde, maar was ook vooral van grote waarde voor zijn team.

"Cuypers, dat is echt niet normaal. Zijn looplijnen, zijn acties, zijn spurten, zijn 'grinta', zijn overgave ... Hij heeft dat naar een niveau gehaald dat niet bereikbaar is", aldus Filip Joos in Extra Time.

Uniek

"Je ziet dat niemand anders doen in België. Ik zie dat echt niemand doen, hoe hij altijd ballen wint en werkt in balbezit en balverlies."

"Hij heeft niet de allerbeste voeten, maar het is vaak puur met loopwerk en uit het duel spelend. Maar speel er maar tegen hé."