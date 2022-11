Volgens Hannes Van der Bruggen werd het verschil gemaakt tijdens de rust: "We hebben twee gezichten getoond"

Cercle Brugge won van Beerschot en bekert verder. Voor Hannes Van der Bruggen was het een overwinning met eindelijk nog eens een basisplaats.

"We hebben twee gezichten getoond. In de eerste helft startten we heel goed, maar onze pressing zat niet zo goed. Daardoor werd er achteraan vaak één op één gespeeld en kwamen we soms in gevaarlijke situaties. Op één van die fases scoren zij ook. Tijdens de rust hebben we dat wat bijgesteld", gaf Van der Bruggen zijn analyse aan Sporza na de wedstrijd.

"Het is positief dat er zoveel impact is van Ayase, Dino en Dimi (Velkovski, red.). We houden een goed gevoel over aan deze wedstrijd", sloot hij af.