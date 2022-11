Krijgt terugkerende Adrien Trebel Anderlecht weer op de rails?

Adtrien Trebel is terug bij Anderlecht na enkele maanden van blessureleed. Krijgt de Fransman paars-wit opnieuw op de rails?

Wie aan Adrien Trebel denkt, denkt wellicht meteen aan zijn riante loon dat hij opstrijkt bij Anderlecht. Jaarlijks mag de ervaren Fransman zich bruto zo'n 3 miljoen euro rijker rekenen. In totaal streek hij dus al zo'n 15 miljoen euro op bij paars-wit. Over dat loon is vaak drama geweest de afgelopen jaren. Trebel werd soms gezien als een vloek. Hij werd naar de b-kern gestuurd, er werden vervangers voor hem gehaald en hij werd uitgeleend, maar als puntje bij paaltje komt is Adrien Trebel nog steeds een zeer belangrijke speler voor Anderlecht.

Statistieken liegen niet

Trebel is dit seizoen echt onmisbaar voor Anderlecht als we naar de statistieken kijken. Met hem in de basis won Anderlecht vier keer en verloor het ook één keer. Zonder Trebel was het een ander paar mouwen. Paars-wit verloor maar liefst negen keer zonder Trebel en kwam ook vier keer niet verder dan een gelijkspel. Anderlecht wist maar vijf keer te winnen zonder Trebel in de basis. Straffe statistiek dus al meteen.

Als we kijken naar de gemiddelden per wedstrijd maakt Trebel zijn concurrenten op het middenveld bij Anderlecht volledig belachelijk. Gemiddeld wint Trebel 6,3 duels per wedstrijd. Bij Ashimeru (3,2), Diawara (3,1) en Arnstad (3) liggen deze getallen op ongeveer de helft van wat de ervaren Fransman kan laten optekenen. Ook als we kijken naar het gemiddeld aantal intercepties per wedstrijd doet Trebel het met een gemiddelde van 2,5 beduidend beter dan de andere middenvelders. Diawara (0,7), Ashimeru (0,8) en Arnstad (0,4) komen totaal niet in de buurt van Trebel. Ook op het gemiddeld aantal key passes per wedstrijd doet Trebel (1) het beter dan Diawara (0,1), Ashimeru (0,7) en Arnstad (0,3).

Samen met Van Crombrugge, Vertonghen en Refaelov is Trebel een zeer belangrijke pion voor Anderlecht als het aankomt op ervaring. Zij moeten de jeugdproducten van Anderlecht bijstaan om de juiste winnarsmentaliteit te krijgen. Met in totaal 118 wedstrijden voor Anderlecht en een landstitel met de Brusselaars heeft Trebel al heel wat meegemaakt. Hij moet dus samen met de jongeren terugkeren naar de gloriedagen die hij zelf nog in zijn eerste seizoen meemaakte, maar na dit seizoen loopt de Fransman zijn contract bij Anderlecht af.

Of paars-wit aan tafel zal gaan zitten met Trebel om het te hebben over een eventuele contractverlenging valt nog af te wachten. Wat zeker is, is dat Trebel nooit meer een brutoloon van drie miljoen euro per jaar zal krijgen bij Anderlecht. Als de 31-jarige middenvelder zijn verblijf bij Anderlecht wil verlengen zal hij dus een groot deel van zijn loon moeten inleveren. Als hij andere oorden opzoekt lijkt de kans ook zeer miniem dat Trebel nog voor zo'n riant loon zal voetballen. Moet Anderlecht werk maken van een contractverlenging?