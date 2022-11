Seraing is vol vertrouwen: 'We gaan met een zegevierende gemoedstoestand naar OHL'

Seraing zakt vrijdagavond af naar OH Leuven en is er klaar voor. De Leuvenaars zijn gewaarschuwd.

"We moeten nog bedachtzamer spelen, maar ik ben tevreden met wat ik dinsdag in de Cup heb gezien. We zijn er eindelijk in geslaagd om Sporting Charleroi te temmen. We verdienden onze kwalificatie voor de volgende ronde", verklaarde Jean-Sébastien Legros op de persconferentie voor de wedstrijd. "Ik ben blij om te zien dat ik op mijn hele groep kan rekenen. We gaan naar Leuven met een overwinnende gemoedstoestand. Een echte boost", onderstreepte de T1 van Seraing die het zonder de geschorste Mvowed moeten stellen.

Vagner is de man in vorm aan de kant van Seraing met drie goals in twee wedstrijden. "Hij heeft die creativiteit die we nodig hebben, hij gaat de strijd aan en lokt veel overtredingen uit."