Vincent Janssen van Antwerp glundert na selectie voor het WK in Qatar met Oranje: "Ik voel me vooral trots"

Het is lang geleden dat er nog eens een aanvaller van Antwerp naar het WK ging. Met Vincent Janssen hebben ze alvast er terug één bij. Het vervult de aanvaller met trots.

“Ik voel me vooral trots”, was Vincent Janssens zijn reactie. “Dit is een mooi moment in mijn carrière en ik kijk er echt naar uit”, glunderde de spits. Niet lang voor de Nederlandse voetbalbond het nieuws bekend maakte kreeg Vincent Janssen een e-mail met het verlossende nieuws.

“Wij, de spelers, coaches en fans, hebben allemaal een droom. Daar gaan we voor, maar eens in Qatar bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. Dan zien we wel hoe ver we komen”, aldus Janssen die de aanval zal leiden in Qatar voor Oranje.