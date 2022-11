Simon Mignolet zit er niet mee in: "Mijn carrière had er niet anders uitgezien zonder Thibaut Courtois"

Simon Mignolet heeft er al een fantastische carrière op zitten, maar gaat de komende jaren nog een eindje door bij Club Brugge.

Bij de nationale ploeg werd hij echter gehinderd door Thibaut Courtois. “Mijn clubcarrière zou er niet anders uitgezien hebben”, zegt de doelman van blauwzwart aan Het Nieuwsblad.

“Waarschijnlijk had ik meer caps voor de nationale ploeg behaald, dat wel. Maar ik heb toch een 120-tal selecties en 35 caps voor de Rode Duivels achter mijn naam. Daar ben ik best trots op, want zo heb ik alles meegemaakt met de zogenaamde ‘Gouden Generatie’.”

Bij de overmacht van Courtois heeft hij zich ondertussen al neergelegd, al was dat ooit anders. “Als jonge gast had ik het moeilijker om het te plaatsen dat er iemand boven mij stond in de pikorde. Intussen beseft iedereen wel hoe belangrijk Thibaut is voor de nationale ploeg. Hij is uitgeroepen tot de beste doelman van de wereld. Dat zegt alles.”